دخل السجن 38 مرة قبل سن الـ 13..إليكم طفولة مايك تايسون الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - قبل أن يصبح نجم الملاكة العالمي مايك تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ، كان يعاني من طفولة قاسية بشكل لا يصدق، حيث نشأ تايسون في أحياء براونزفيل في بروكلين المليئة بالجريمة، و تم القبض عليه 38 مرة قبل أن يبلغ الـ 13 من عمره.



و على الرغم من هذه البداية الصعبة لحياته، التقى تايسون برجل يدعى كوس داماتو والذي من شأنه أن يغير حياته. من سن 12 إلى 19 عامًا، قام كوس بتدريب تايسون ليصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على الإطلاق.