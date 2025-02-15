بأجواء رومنسية.. دانا الحلاني تستذكر اجمل اللحظات مع خطيبها آلان سعد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيها مجموعة من اللحظات الرومنسية الرائعة التي عاشتها مع خطيبها الشاب آلان سعد، باجواء مليئة بالحب، و ذلك بمناسبة عبد الحب، و علقت بالقول: "إلى الأبد عيد الحب الخاص بي".



و في وقت سابق، أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز، فقد كانت ترتدي فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الرمادي، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ولإكمال اللوك وضعت نظارة شمسية على عينيها.

