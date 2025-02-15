بالصورة -شيرين رضا تسحر عيون متابعيها بفستانها الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية شيرين رضا انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان بغاية الروعة باللون الأحمر طويل و ضيق من دون اكمام إستعرضت من خلاله أنوثتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من هلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي ضورتين عبر حسابه الخاص، قارن من خلالهما بين إطلالته إلى جانب الممثلة المصري شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي بين عام 2017 و العالم الحالي ليظهر التغير الذي حصل مع الوقت، و علق الفيشاوي برسالة تقدير إلى شيرين قائلاً: "الصوره الأولى 2017 من مهرجان الجونه في دورته الأولى مع النجمه الجميله قلباً و قالباً شيرين رضا، بعد عشرة 17 سنة أقل حاجه أقولها أنى بحبك و بحترمك و أعجابى بيكى لن ينتهى".

