شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى وعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت صناع الغاوى البوسترات الدعائية لأبطال للمسلسل بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، حيث تصدر كل ممثل من أبطال من العمل بوستر فردى، حيث تصدر كل من: عائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وتامر شلتوت، ومحمد لطفى، وهاجر عفيفى، وولاء الشريف، وآخرين.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.



الغاوى

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.