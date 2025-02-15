شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تبحث عن محلل للعودة لزوجها بعد طلاقها 3 مرات فى مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة مي عز الدين في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتبحث مي عز الدين من خلال شخصية "ميار" عن محلل للعودة إلى زوجها مرة أخرى الذى قام بتطليقها 3 مرات.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي - جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

مي عز الدين تعود إلى المشاركة في دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو"، الذي قدّمته بمشاركة: أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان. وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجي. وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.

ويسجّل آسر ياسين تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.