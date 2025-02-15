بيني بلانكو يتحدث عن حبه لسيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:24 مساءً - تحدث الموسيقي بيني بلانكو بشكل صريح عن علاقته بخطيبته النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez وكيف يُحقق التوازن بعلاقتهما خلال لقاء صحفي.
وقد أوضح بيني بلانكو خلال حديثه أنه شخص انطوائي إلى حد ما، لكنه من المُمكن أن يكون اجتماعياً، وأنه من الجيد وجود شخص يتعامل مع شخصيته ويخرجه من المنزل، مؤكداً أن علاقته بـ سيلينا غوميز جيدة للغاية؛ لأنها دوماً ما تهدئه حينما يحتاج إلى هذا.
وعن أهم ما يُميز علاقته بـ سيلينا غوميز أنها حينما تشعر أنه ليس على ما يرام تعرف بالضبط ما يجب أن تقوله، وبذلك أكدت سيلينا غوميز أن التوقيت أهم شيء، وأن علاقتها بـ"بيني بلانكو" جاءت قبل ارتباطهما؛ حيث تعاونا بعدد من المشاريع الموسيقية، ولا يوجد أي تنافس بينهما، فكل منهما يتمنى الخير والنجاح للآخر.
وقد حرصت النجمة العالمية سيلينا غوميز بصحبة خطيبها بيني بلانكو على تقديم دعم كبير لرجال الإطفاء، والذين واجهوا العديد من المخاطر لمواجهة حرائق الغابات في لوس أنجلوس، كما حرصا أيضاً على تقديم الطعام لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق، وقد ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز وهي تقوم بتوزيع عدد من الشطائر على رجال الشرطة والإطفاء، كما وجهت الشكر لهم، وقد نشرت عبر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو جمعتها بعمال الطوارئ وأكدت أنها ممتنة لهم.
وقد أوضح بيني بلانكو خلال حديثه أنه شخص انطوائي إلى حد ما، لكنه من المُمكن أن يكون اجتماعياً، وأنه من الجيد وجود شخص يتعامل مع شخصيته ويخرجه من المنزل، مؤكداً أن علاقته بـ سيلينا غوميز جيدة للغاية؛ لأنها دوماً ما تهدئه حينما يحتاج إلى هذا.
بيني بلانكو يؤكد أن سيلينا غوميز هي الشخص الوحيد الذي يتعامل معه براحةكما أكد بيني بلانكو أن سيلينا غوميز أول شخص يتعامل معه ويشعر بالراحة حينما يفعل ذلك، ومن الممكن أن يظل جالساً معها لمدة ثلاثة أيام دون أن يفقد أي شيء.
وعن أهم ما يُميز علاقته بـ سيلينا غوميز أنها حينما تشعر أنه ليس على ما يرام تعرف بالضبط ما يجب أن تقوله، وبذلك أكدت سيلينا غوميز أن التوقيت أهم شيء، وأن علاقتها بـ"بيني بلانكو" جاءت قبل ارتباطهما؛ حيث تعاونا بعدد من المشاريع الموسيقية، ولا يوجد أي تنافس بينهما، فكل منهما يتمنى الخير والنجاح للآخر.
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العديد من المواقف تجمع سيلينا غوميز وبيني بلانكوودوماً ما يجمع العديد من المواقف كلاً من النجمة سيلينا غوميز وخطيبها الموسيقي بيني بلانكو، وكان آخرها في يناير الماضي من خلال دعم رجال الإطفاء وضحايا حرائق لوس أنجلوس.
وقد حرصت النجمة العالمية سيلينا غوميز بصحبة خطيبها بيني بلانكو على تقديم دعم كبير لرجال الإطفاء، والذين واجهوا العديد من المخاطر لمواجهة حرائق الغابات في لوس أنجلوس، كما حرصا أيضاً على تقديم الطعام لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق، وقد ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز وهي تقوم بتوزيع عدد من الشطائر على رجال الشرطة والإطفاء، كما وجهت الشكر لهم، وقد نشرت عبر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو جمعتها بعمال الطوارئ وأكدت أنها ممتنة لهم.
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