بيني بلانكو يتحدث عن حبه لسيلينا غوميز

بيني بلانكو يؤكد أن سيلينا غوميز هي الشخص الوحيد الذي يتعامل معه براحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:24 مساءً - تحدث الموسيقيبشكل صريح عن علاقته بخطيبته النجمة العالميةSelena Gomez وكيف يُحقق التوازن بعلاقتهما خلال لقاء صحفي.وقد أوضحخلال حديثه أنه شخص انطوائي إلى حد ما، لكنه من المُمكن أن يكون اجتماعياً، وأنه من الجيد وجود شخص يتعامل مع شخصيته ويخرجه من المنزل، مؤكداً أن علاقته بـجيدة للغاية؛ لأنها دوماً ما تهدئه حينما يحتاج إلى هذا.كما أكدأنأول شخص يتعامل معه ويشعر بالراحة حينما يفعل ذلك، ومن الممكن أن يظل جالساً معها لمدة ثلاثة أيام دون أن يفقد أي شيء.وعن أهم ما يُميز علاقته بـ سيلينا غوميز أنها حينما تشعر أنه ليس على ما يرام تعرف بالضبط ما يجب أن تقوله، وبذلك أكدتأن التوقيت أهم شيء، وأن علاقتها بـ"بيني بلانكو" جاءت قبل ارتباطهما؛ حيث تعاونا بعدد من المشاريع الموسيقية، ولا يوجد أي تنافس بينهما، فكل منهما يتمنى الخير والنجاح للآخر.

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العديد من المواقف تجمع سيلينا غوميز وبيني بلانكو

ودوماً ما يجمع العديد من المواقف كلاً من النجمةوخطيبها الموسيقي، وكان آخرها في يناير الماضي من خلال دعم رجال الإطفاء وضحايا حرائق لوس أنجلوس.وقد حرصت النجمة العالميةبصحبة خطيبها بيني بلانكو على تقديم دعم كبير لرجال الإطفاء، والذين واجهوا العديد من المخاطر لمواجهة حرائق الغابات في لوس أنجلوس، كما حرصا أيضاً على تقديم الطعام لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق، وقد ظهرت النجمة العالميةوهي تقوم بتوزيع عدد من الشطائر على رجال الشرطة والإطفاء، كما وجهت الشكر لهم، وقد نشرت عبر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو جمعتها بعمال الطوارئ وأكدت أنها ممتنة لهم.



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