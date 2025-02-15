حازم إيهاب لـ«الخليج 365» في يوم الحب: الزواج غيّرني وجعلني أكثر مسؤولية

ما الأغنية التي تذكّركما بالبدايات؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

ماذا كانت أغلب المشاكل في بداية الزواج؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

ما معنى الحب بالنسبة لكما؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

ما الصفات الجيدة التي تريانها في بعضكما؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

وبالنسبة لـ الصفات غير الجيدة؟

ما نصيحتكما للشباب الذين يقعون في الحب من أول نظرة؟

من وجهة نظركما، ما هو أهم شيء في الحب؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

كيف تصف منة في جملة واحدة؟

الفنان حازم إيهاب وزوجته- تصوير: يحيى أحمد

ومنة داغر من الثنائيات التي خطفت الأنظار منذ زواجهما؛ حيث تجمعهما قصة حب قوية مبنية على التفاهم والدعم المتبادَل. ورغم اختلاف الطباع في البداية، استطاعا التأقلُم مع بعضهما وتكوين حياة مستقرة مليئة بالمحبة والمشاركة. وبمناسبة، كاميرا «التقت الثنائي في منزلهما في لقاء مميزٍ وعفوي مليء بالأسرار والحكايات، وفتحا لنا قلبهما وتحدّثا فيه عن البدايات وذكرياتهما الأولى معاً، وكيف تغلّبا على تحديات الزواج، وما الذي جعلهما أكثر قوة وتماسكاً مع مرور السنوات، وكيف غيّر الزواج حياتهما.في البدايات، كان حازم كلّ يوم في الصباح يغني لي في الهاتف أغنية صباحك؛ فهذه الأغنية دائماً تذكّرني بأول أيامنا معاً.في البداية، أغلب المشاكل كانت على أمور المنزل والتفاصيل اليومية، لكن مع الوقت بدأنا التعوُّد على طباع بعضنا، الزواج لا يغيّر الأشخاص، الطباع تظل كما هي حتى بعد الزواج، ولكن الفرق في التأقلُم على شخصيات وطباع بعضنا البعض.الحب ليس مجرد مشاعر مرتبطة بلحظة معينة أو مؤقتة، لكنه إحساس مستمر. في فترة من الفترات، شعرت أن الحب الذي كان قوياً بداخلي في البداية بدأ يقل؛ فكنت أتساءل: هل هذا هو الزواج؟ هل هذا ما سأشعر به دائماً؟ لكن مع مرور الوقت، مررنا بالكثير من التجارِب والتحديات معاً، وهنا بدأت أرى الحب بشكل مختلف، اليوم أحب منة أكثر مما كنت أحبها في البداية؛ لأننا تخطينا كلّ شيء معاً وأصبحنا ثابتين في كلّ تجرِبة أو تحديات نمُر بها سوياً.ودائماً يقال إن العِشرة بعد الزواج تصبح أهم من أيّ شيء، وهذا حقيقي جداً.يمكنكِ قراءة مي عمر تستعيد أجمل اللحظات الرومانسية برفقة زوجهامنة: بالنسبة لي، حازم شخص مسؤول ويُعتمد عليه في كلّ شيء.حازم إيهاب: أكثر شيء يعجبني في منة هو قدرتها على تحقيق التوازن في الحياة بين منزلها وعملها، وهذا شيء صعبٌ جداً؛ فأنا لا أملك هذا التوازن، وأحتاج لبذل مجهود كبير لتحقيقه، لكنها نجحت فيه بين عملها، وبيتها، وابنتنا.لا توجد صفات غير جيدة حقيقي بيننا، لكننا نعرف عيوب بعضنا جيداً، أنا أعلم أن منة أحياناً تكون سريعة الغضب، وهي تعرف أنني سريع التعصب، لكننا لا نرى هذه الأمور كعيوب كبيرة.يضحكان، نحن أحببنا بعضنا خلال 7 أيام فقط، لكن هذه ليست قاعدة بالتأكيد، هناك من ظلوا معاً سنوات ولم يتزوجوا، وهناك من تزوجوا بعد شهور قليلة وعاشوا حياة سعيدة، أهم شيء أن تعرف أنك لا تتزوج شخصاً فقط؛ بل عائلة كاملة لأن كلّ شيء في شريك حياتك سيكون نابعاً من بيئته وأسرته.أهم شيء هو القدرة على التحدُّث والتعبير عن المشاعر بوضوح، من دون إخفاء أيّ شيء عن الآخر، التراكمات تصنع فجوة في أيّة علاقة، وأيضاً الإدراك مهم جداً سواء في أوقات الخلافات أو النقاشات؛ لأنه يجعل العلاقة أكثر نضجاً وتفاهماً.منة كانت النقلة الكبرى في حياتي، نقلتني من شخص عشوائي إلى شخص مسؤول، قبل الزواج لم أكن أشعر بأنني أحقق شيئاً في حياتي، لكن معها أصبحت شخصاً أفضل، شخصاً أفتخر به؛ ففي بعض الأوقات أقول لمنة: لا أحن لأيام ما قبل الزواج؛ لأنني الآن أعيش بمعنى الكلمة، وأريد أن أقول لها في يوم الحب: شكراً على وجودك في حياتي.يمكنكِ متابعة: هذه هدية ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة في يوم الحب