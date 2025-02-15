الحكم على المخرج محمد سامي بالحبس شهرين.. إليكم التفاصيل

تفاصيل الواقعة

محمد سامي يُشارك بمسلسلين في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:24 مساءً - أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكماً بحبس المخرجشهرين، وذلك على خلفية تهمة الاعتداء بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات، مما أسفر عن إصابته وكذلك السب والقذف، كما غرّمت المحكمة مدير مركز الصيانة 5000 جنيه عن تهمة السب، بالإضافة إلى 50 جنيهاً عن تهمة إتلاف سيارة المخرجكانت تحقيقات النيابة، قد كشفت في وقتٍ سابق أنّ المخرج محمد سامي، توجه لمركز صيانة سيارات يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الفارهة الجديدة، لمنع حدوث خدوش بها، وترك سامي سيارته عدة أيام لدى المركز، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز.واعترض محمد سامي على إتلاف سيارته، وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز بأن الخدوش قديمة، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وتبادل الطرفان السب والضرب، وتبين من تفريغ كاميرا مراقبة بموقع المكان أن الكاميرا لم ترصد الواقعة بالكامل.في سياق آخر، يُشارك المخرجفي موسم دراما رمضان المُقبل، بعملين دفعة واحدة، الأول وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره كاملاً منتصف شهر نوفمبر الماضي، والعمل بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.أما المسلسل الثاني، وهو "سيد الناس" الذي يُجرى تصويره حالياً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، على مدار 30 حلقة، وهو بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا وغيرهم، والعمل تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامييمكنكم متابعة ياسين السقا وملك زاهر.. أبناء النجوم حاضرون بقوة خلال الماراثون الرمضاني 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».