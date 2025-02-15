ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت الفنانة المصرية كارمن سليمان و زوجها الملحن مصطفى جاد طفلهما الثاني، حيث قام الاخير بنشر صور تجمعهما في المستشفى بأجواء من السعادة و الفرح مع غبنهما الأول، و علق على منشوره قائلاً: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه و تمام نعمته".
و كانت قد أعلنت الفنانة المصرية كارمن سليمان حملها من زوجها الملحن مصطفى جاد بطفلهما الثاني من خلال منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر الثنائي خلال حفل الـ baby shower في جلسة تصوير خضعا لها وبدت علامات الحمل واضحة على كارمن وعلقت على المنشور وكتبت : الحمدلله عائلتنا تكبر"
وكان الجمهور قد بدأ يخمن حول هذا الخبر منذ فترة خصوصا مع لجوء كارمن الى الفساتين الواسعة في حفلاتها وفي البرامج التي تطل بها لاخفاء الامر قدر المستطاع عن الجمهور مع الاشارة الى ان الثمائي لهما ابن يدعى زين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد يستقبلان مولودهما الجديد بفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.