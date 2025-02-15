بالصور- كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد يستقبلان مولودهما الجديد بفرح

ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت الفنانة المصرية كارمن سليمان و زوجها الملحن مصطفى جاد طفلهما الثاني، حيث قام الاخير بنشر صور تجمعهما في المستشفى بأجواء من السعادة و الفرح مع غبنهما الأول، و علق على منشوره قائلاً: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه و تمام نعمته".



و كانت قد أعلنت الفنانة المصرية كارمن سليمان حملها من زوجها الملحن مصطفى جاد بطفلهما الثاني من خلال منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر الثنائي خلال حفل الـ baby shower في جلسة تصوير خضعا لها وبدت علامات الحمل واضحة على كارمن وعلقت على المنشور وكتبت : الحمدلله عائلتنا تكبر"

وكان الجمهور قد بدأ يخمن حول هذا الخبر منذ فترة خصوصا مع لجوء كارمن الى الفساتين الواسعة في حفلاتها وفي البرامج التي تطل بها لاخفاء الامر قدر المستطاع عن الجمهور مع الاشارة الى ان الثمائي لهما ابن يدعى زين.