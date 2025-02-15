ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان حماس متابعيها لأحدث أعمالها و هو مسلسل "الشرنقة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، حيث قامت بطرح التيزر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الخاص، و علق قائلةً: "وامانة يا “دنيا” امانة، تاخدينا للفرحة امانة ".
و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو وثقت فيه لحظات مميزة، من احتفالها بعيد ميلادها، برفقة عائلتها وزوجها الممثل اللبناني وسام فارس.
وأرفقت سارة الفيديو، برسالة مؤثرة لوسام، عبرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة، وعن حبها الكبير لوسام، الذي وصفته بشريك حياتها وتوأم روحها.
وكتبت سارة في تعليقها: "عام آخر، وفصل آخر مليء بالحب والامتنان". وأضافت: "أشعر بالامتنان بلا حدود لشريك حياتي، ورفيق روحي، وزوجي، وكل شيء بالنسبة لي وسام فارس، لجعل هذا العام مميزًا للغاية بفضل دعمه وتفهمه الدائمين. أشعر بالبركة التي لا توصف، لأن لدي عائلة أعشقها، وأصدقاء لا يقلون عن هدية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالتيزر الرسمي..سارة أبي كنعان تشعل حماس متابعها لمسلسلها الرمضاني "الشرنقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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