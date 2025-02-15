بالصور- بباقة من الورد الأحمر.. باسل خياط يوجه رسالة حب إلى زوجته ناهد زيدان

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري باسل خياط مجموعة من الصور اللطيفة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها بأجواء رومنسية مع زوجته السيدة ناهد زيدان، وذلك بمناسبة عيد الحب، حيث ظهر و بيده باقة من الورود الحمراء بأجواء من الحب، و علق قائلاً: "الحب لا يعني العثور على شخص يمكنك العيش معه؛ يتعلق الأمر بالعثور على شخص لا يمكنك العيش بدونه".



و في وقت سابق، شاركت السيدة ناهد زيدان، زوجة الممثل السوري باسل خياط الجمهور، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه برفقة زوجها وولديهما، وذلك بمناسبة نهاية عام 2024.

وعلقت ناهد على المنشور قائلة: "عيد رأس السنة سعيد على الجميع، عسى أن تتحقق أحلامكم".

