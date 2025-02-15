شكرا لقرائتكم خبر عن صعيدى وأكشن وعالم جريمة للرومانسية.. عوامل خطفت الجمهور لـ فهد البطل من البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم عرض برومو مسلسل فهد البطل أمس حتي حقق مشاهدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نال بها مشاهدات كثيرة لما تضمنه من إثارة وتشويق كبيرين حمست جمهور الدراما لمشاهدة العمل المرتقب عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهو ما نسرد أسبابه في السطور التالية.

الدراما الصعيدية



دوماً ما كان اللون الصعيدى أهم ألوان الدراما التي تحظي بسحرها من المحيط للخليج، وللوهلة الأولى من البرومو ظهر على لسان العوضى جمل صعيدية مع الفنان أحمد عبد العزيز الذى يقدم هو الآخر جرعة مغايرة تماماً عما اعتاده جمهوره ومحبيه على مدار سنوات تعلقوا به في أدوار كانت في معظمها مثالية.

انتقام وثأر

ما أن تشاهد البرومو حتي تستنتج أن هناك إثارة مرتقبة مع جرعة من المشاهد المفضلة للجمهور في إطار الانتقام والثأر مع رحلة سيخوضها فهد "أحمد العوضى" لاسترجاع حقه خاصة مع توعده في البرومو لأكثر من شخص.

عالم الجريمة

أظهر البرومو وجود رحلة سيخوضها بطل المسلسل ربما ستغير حياته، وهو ما ظهر جلياً مع محطات سيقابلها عوضى في العمل مع شخصيات مثل حمزة العيلي والبزاوي ممن يمتازوا بكونهم من أهم الممثلين الذين يجيدوا مختلف الألوان.

أكشن

يبدو أن المسلسل يتضمن العديد من مشاهد الأكشن المفضلة للجمهور مثلما ظهر مع العديد من المشاهد بالبرومو وهو ما يعكس إثارة مرتقبة خاصة أن أحمد العوضى يمتاز بإجادة المشاهد القتالية .

رومانسية

بمجرد الانتهاء من مشاهد البرومو يجد المشاهد نفسه أمام أسئلة بخصوص علاقة العوضى "فهد" مع ميرنا نور الدين " كناريا"، وما ستتعرض له من تحديات، فقد بدا أنه محبوبته في العمل إلا أن البرومو خبأ أيضاً وجود مفاجآت ستقلب علاقتهما.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعته.