أسماء مسلسلات رمضانية مستوحاة من أعمال فنية قديمة.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - أيام تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، والذي يتألق خلاله عددٌ كبير من النجوم ليقدّموا للمشاهد في جميع أنحاء الوطن العربي، وجبة درامية دسمة تتميز بوجود كلّ الأنماط والأنواع التي تناسب كلّ الأذواق، من كوميدي، تراجيدي، فانتازيا، قضايا مجتمعية، ورومانسي.

وقد بدأ الترويج والإعلان عن هذه الأعمال، والتي وجدنا أسماء بعضها مستوحًى من أعمال فنية قديمة سابقة، نذكر منها: مسلسل "شباب امرأة" للنجمة غادة عبد الرازق، والمستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحوّلت لفيلم سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956.

مسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق

مسلسل "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحوّلت لفيلم سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة: تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان.

مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه أحمد حسن. وتنتجه شركة فينومينا. والعمل يشارك في بطولته مع النجمة غادة عبد الرازق كلٌّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث حول أم ريفية تقوم ببيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات"، تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته. وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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مسلسل "قلبي ومفتاحه" لـ مي عزالدين وآسر ياسين

كما يتقابل الثنائي مي عز الدين وآسر ياسين للمرة الأولى في مسلسل يحمل اسم "قلبي ومفتاحه"، والمأخوذ اسمه من أغنية الفنان الكبير فريد الأطرش "قلبي ومفتاحه"، والتي تم غناؤها في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إنتاج عام 1962، والأغنية من تأليف فتحي قورة. وألحان فريد الأطرش.

وتظهر مي عز الدين، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوُّراً كبيراً على مدار الأحداث.

وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة. ومن بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

وكانت قناة "ON E" قد أزاحت الستار عن البرومو الدعائي للمسلسل، وظهر خلاله الفنان "آسر ياسين" بدور "كابتن أوبر" يُدعى محمد عزت، وتَعرض عليه مي عز الدين الزواج، والذي يرد عليها بالموافقة، على خلفية أغنية "قلبي ومفتاحه" لـ فريد الأطرش.

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مسلسل "حياة أو موت" لـ حنان مطاوع

كما تشارك النجمة حنان مطاوع خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حياة أو موت"، وهو نفس الاسم الذي يحمله فيلم "حياة أو موت"، والذي عُرض عام 1954، والذي دارت أحداثه حول رجل يصاب بأزمة قلبية فيرسل ابنته للحصول على الدواء، ولكن يكتشف الصيدلي تسببه بالخطأ في تركيب الدواء ليصبح سماً قاتلاً؛ فيحاول بمساعدة الشرطة البحث عن الرجل وإنقاذه قبل تناوُل الدواء.

والفيلم كان من بطولة: عماد حمدي، مديحة يسري، يوسف وهبي، حسين رياض. ومن تأليف علي الزرقاني. وقصة وإخراج كمال الشيخ.

أما مسلسل "حياة أو موت" فمكوّن من 15 حلقة فقط، بطولة النجمة حنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وهم: محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسّد شخصيتها رنا رئيس.

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيّما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية؛ لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

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