طلب غير متوقع من الراحل يوسف شاهين لـ نيللي كريم.. تعرفوا إليه!

طلب غير متوقَّع

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نيللي كريم حاضرة في رمضان بـ"إخواتي"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - كشفت النجمةعن تفاصيل أول لقاء جمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك قبل مشاركتها في فيلم "أنت عمري".حلّت الفنانة نيللي كريم ضيفة الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي مع معتز"، وخلال الحلقة كشفت عن تفاصيل أول مقابلة جمعتها بالمخرج الكبير؛ حيث قالت: "قبل ما أعمل فيلم أنت عمري، كان هناك فيلم إسكندرية نيويورك. كلموني من مكتب أستاذ يوسف وأخبروني أن الأستاذ يريد مقابلتي".وتابعت: "ولم يخبرني أحد عن سبب دعوته لي. فذهبت بالفعل لمقابلته، وكان الحديث بالكامل عن روسيا، الباليه، والمسرح، والفن، وغادرت من دون الحديث تماماً عن أيّ شيء له علاقة بالتمثيل، ولا أعرف لماذا دعاني يوسف شاهين من الأساس".وأكلمت: "بعد أسبوع، تلقيتُ اتصالاً آخر لموعد جديد؛ فقلتُ لهم أنا هاجي، بس عاوزة أعرف هو عاوزني ليه؟ وعند وصولي، ظل يراقب ملامح وجهي يمين وشمال، ثم طرح عليّ سؤالاً غيرَ متوقَّع وقال، مش عاوزة تعملي عملية تجميل في مناخيرك؟"واستطردت: "فرددتُ عليه وقلت له هعملها لما تعملها أنت الأول، وعلشان هو كان يبحث عن بنت تقدّم دور تشبه يسرا في فيلم إسكندرية نيويورك، فقلت له، لا طبعاً مش هعمل عملية تجميل في مناخيري، وهو كان دمه خفيف جداً. وفي النهاية حصلت على دور راقصة تشارك الفنان أحمد يحيى، الذي جسّد شخصية يوسف شاهين في شبابه".واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العمل مع يوسف شاهين كان تجرِبة استثنائية ومهمة في مشوارها الفني؛ حيث تعلمتْ منه الكثير عن السينما ورؤيته الإبداعية المختلفة.اطلعي على ماجدة الرومي في يوم ميلادها: المطربة المثقفة صاحبة أجمل القصائدتُنافسفي رمضان المقبل من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، في إطار من التشويق والفانتازيا والإثارة، من خلال سرد قصة أربع شقيقات تدور حياتهن بكثير من الأزمات والصعاب مع الرجال وعلاقتهن بهم.ويأتي مسلسل "إخواتي" من بطولة كلٍّ من:، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح. كما يظهر ضمن أحداث المسلسل عددٌ من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم: أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا. والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير. ومن تأليف مهاب طارق.

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