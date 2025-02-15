بكلمات رقيقة وباسترجاع الذكريات.. هكذا عبّر النجوم لشركائهم عن حبهم في يوم الحب 

مي عمر ومحمد سامي يحتفلان بالحب بصور ورسائل رومانسية

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أصالة لزوجها: كلّ عيد حب وأنت جنبي

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آية سماحة تحتفل بيوم الحب بأفكار أكرم حسني

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وائل جسار يحتفل مع زوجته بأغنية "100 إحساس جديد"

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ستيفاني عطا الله وخطيبها زاف: يسترجعان عرض الزواج بينهما

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نشوى مصطفى تحيي ذكرى خِطبتها في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - عبّر عددٌ كبير من النجوم لشركاء حياتهم عن حبهم وسعادتهم معهم، وذلك بالتزامن مع يوم الحب، والذي وافق أمس 14 فبراير. وقد شارك العديد منهم من خلال صفحاتهم الشخصية عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات استعادوا من خلالها ذكرياتهم معاً، كما عبّروا عن حبهم لهم وسعادتهم معهم من خلال كلمات رقيقة مليئة بالحب.وسوف نستعرض خلال هذا الموضوع طرقَ تعبير النجوم لشركائهم عن حبهم في يوم الحب.شاركت الفنانةجمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو يضم مجموعة من اللقطات مع زوجها المخرج محمد سامي، والتي كشفت عن لحظات سعيدة عاشها الزوجان. وقد حرَصتبهذه اللقطات على تهنئة زوجها بمناسبة يوم الحب، وعلّقت على الفيديو قائلة: "عيد حب سعيد حبيبي، معاً للأبد".ومن جهته شارك المخرج محمد سامي من خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بزوجته النجمةظهر فيها الاثنان أمام البحر، وعلّق عليها قائلاً: "يوم حب سعيد حبيبتي".اطلعي على: تنسيقات شتوية عصرية على طريقة مي عمرلا تتوقف الرسائل الرومانسية بين الفنانة السوريةوزوجها الشاعر فائق حسن، اللذين يبدو عليهما حالة من الانسجام والسعادة.وقد حرَصتعلى توجيه رسالة مليئة بالحب لزوجها بمناسبة يوم الحب، من خلال مشاركة صورة عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "كلّ سنة وأنا معك مرتاحة مبسوطة متطمنة بحلم وبحقق، وفيك بكبر يا كلّ شيء حلو بحياتي".وأكملت أصالة: "كلّ عيد حب وأنت جنبي وأنا منّك يا أجمل وأصدق حبيب وأرقى وأوفى شريك، جوزي يا جوزي ياللي بتستحقّ من شعوري ألف وملايين الكلمات ما بتعبّر عن خليط المشاعر اللي بحملها إلك واللي مجموعها يا دوب يساوي نقطه ببحر محبتك وكرمك واهتمامك وإخلاصك".كما احتفلت الفنانة آية سماحة بيوم الحب مع زوجها الفنان محمد سباعي، ولكن بطريقة طريفة؛ حيث ارتدت وردة في وجهها، ونشرت صورة معه عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "يا ضهري ودنيتي وسندي بموت في طريقتك البلدي يا سبوعتي. كلمات آية سماحة، فكرة أكرم حسني، ومصممة أزياء فريدة فؤاد".عبّر المطربعن حبه لزوجته من خلال كلمات أحدث أغنياته "100 إحساس جديد"، وشارك فيديو لهما من خلال حسابه على "إنستغرام" وهو يغني لها الأغنية، وعلّق عليه قائلاً: "كلّ عام و27 عام سوا و لآخر العمر، يوم حب سعيد يا كل حياتي".كما كشفت النجمة اللبنانيةمن خلال عدد من الصور شاركتها مع خطيبها زاف، عبْر حسابها على "إنستغرام" عن كواليس عرض زاف الزواج عليها، وذلك بمناسبة يوم الحب؛ إذ ظهرت بمجموعة صور رومانسية معه، وكشفت عن خاتم الخطوبة، وذلك أمام البحر، وعلّقت على الصور قائلة: "يوم حب إلى الأبد".وخلال يوم الحب، أحيت الفنانةالذكرى الـ33 لخِطبتها على زوجها الراحل محمد عماد، ونشرت من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، صورة من يوم خِطبتها: "زي النهارده من 33 سنة كانت خطوبتنا، ربنا أكرمني بيك يا عماد، وأنت شرفتني بأنك اديتني اسمك- الله يشرّف مقدارك ويكرمك في جنات النعيم، ويجمعني بك يا رب مرة تانية".وأكملت: "يا حب عمر قلبي، ادعوا لحبيبي وجوزي وأبو ولادي بالرحمة، ولكم بالمثل وزيادة".يمكنكم متابعة فنانات رفضن الإنجاب والأمومة.. تعرفوا إليهن!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».