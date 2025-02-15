بصورة ورسالة رومانسية.. أصالة تهنئ زوجها فائق حسن بمناسبة يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 08:53 مساءً - قامت الفنانة السورية أصالة نصري بإرسال رسالة عاطفية موجَّهة إلى زوجها فائق حسن، في ظل الأجواء الرومانسية التي عمّت منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الحب الذي وافق أمس 14 فبراير، وذلك عبر حسابها الخاص بمنصة (إكس). أصالة لزوجها فائق حسن: كلّ سنة وأنا معك قامت أصالة بنشر صورة جديدة، وهي برفقة زوجها فائق حسن، والذي ظهر وهو ممسك بيد زوجته، وتبدو عليهما مظاهر الفرح والسعادة، وجاءت هذه الصورة مرفقة برسالة رومانسية من أصالة حملت في طياتها إعلاناً عن استقرارهما العاطفي وتأكيداً على قوة علاقتهما حيث قالت: "كلّ سنة وأنا معك مرتاحة مبسوطة مطمنة بحلم وبحقق وفيك بكبر ياكلّ شي حلو بحياتي كلّ عيد حب وأنت جنبي وأنا منّك ياأجمل وأصدق حبيب وأرقى وأوفى شريك جوزي ياجوزي يللي بتستحقّ من شعوري ألف وملايين الكلمات مابتعبّر عنّ خليط المشاعر اللي بحملها إلك واللي مجموعها يادوب يساوي نقطة ببحر محبتك وكرمك واهتمامك وإخلاصك".

يمكنك قراءة.. بكلمات رقيقة وباسترجاع الذكريات.. هكذا عبّر النجوم لشركائهم عن حبهم في يوم الحب أصالة تكشف ملامح ألبومها الغنائي الجديد وقد كشفت أصالة عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، والذي من المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2025 ويضم 15أغنية كلها باللهجة المصرية عدا واحدة باللهجة السورية.

وقالت أصالة نصري في تصريحات لقناة روتانا: "جديدي رائع.. ألبوم مصري وعندي أغنية باللهجة السورية فيه، ألبوم مكون من 15 أغنية وهو تاريخ يوم ميلادي، لكن مش هينزل في مناسبة ميلادي هينزل في عيد الفطر المقبل".



وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إطلاق أصالة أول أغنية لها في العام الجديد 2025 بعنوان "ممنوع"، أغنية "ممنوع" والتي جاءت من كلمات وألحان غالية شاكر، وتوزيع ماهر الملاخ.



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