بالأسود الأنيق..ساندرا رزق تتالق بإطلالة ضيق

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، في احدث إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك اسود جريئ، مرتدية كروب توب ضيق مع سترة كروب سوداء ذات أكمام من الفرو، وسروال اسود ضيق إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها، مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

