ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظرهت من خلاله المفاجاة التي حضرت لها في عيد الحب من حبيبها "المجهول" حيث دخلت غرفة مليئة بالورود الحمراء المنثورة في كل مكان، مع قلب كبير كتب عيله بالورد الابيض: "love you N"، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات و الألماس، إلا أنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي حضر لها هذه المفاجأة.
و إرتدت نور فستاناً أسود طويل و ضيق ذات اكمام طويلة بتصميم رائع، إستعرضة من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حبيب نور الغندور يفاجئها في عيد الحب.. وهذه كانت ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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