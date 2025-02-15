"أنا مين".. إليكم شارة مسلسل "بالدم" من غناء ماريلين نعمان

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بالدم" الرمضاني شارة المسلسل، و التي غنتها الفنانيى اللبنانية ماريلين نعمان، و التي تحمل إسم "أنا مين"، ونشرت صفحة شركة إيغل فيلمز الاغنية عبر يوتيوب، و تم التعاون في الاغنية مع الفنان نبيل خوري الذي كتب كلماتها ولحنها، توزيع موسيقي تيم.



يذكر أن مسلسل بالدم من بطولة نخبة من أهم الممثلين اللبنانيين، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، وسام فارس، كارول عبود، رولا بقسماتي، سينتيا كرم، إلسي فرنيني، جوليا قصار وغيرهم.

