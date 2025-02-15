شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جاد وكارمن سليمان يرزقان بمولود جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، عن إنجاب زوجته لـ مولود جديد ونشر مصطفى جاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة مع كارمن داخل مستشفى، وكتب على الصورة: "عيلتنا كبرت.. الحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته".





وسبق وكشفت المطربة كارمن سليمان عن أحدث أغانيها بعنوان "أسيبلك روحى" منذ عدة أسابيع، وذلك ضمن خطة أغانيها للفترة المقبلة، ودعم المنتج مصطفى جادو زوجته كارمن سليمان على موقع تبادل الصور إسنتجرام قائلا: " تكملة لمشروع كنا فى مكان الشتوية كارمن هتطلق أغنية جديدة بعنوان أسيبلك روحى".





فى سياق آخر كانت قد أحيت كارمن سليمان حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.

وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.