شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية وصراعات بين دينا فؤاد ومصطفى شعبان فى "حكيم باشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دينا فؤاد خلال دراما رمضان 2025 في أحداث مسلسل "حكيم باشا" حيث تجسد شخصية زوجة بطل العمل مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل وتدور بينهم أحداث رومانسية إلا أنها سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب وتشهد الأحداث صراعات في إطار اجتماعى تشويقى قد تكشفها حلقات العمل.

وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد الأمين، وإنتاج سينرجى.

المسلسل يجمع دينا فؤاد ومصطفى شعبان بعد 15 عاماً من آخر عمل درامي جمع بينهما، وهو مسلسل" العار".

ويعد هذا الدور خطوة جديدة في مشوار دينا فؤاد الفني، حيث تسعى دائمًا لتقديم شخصية فنية تختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها في السنوات الأخيرة.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان، قد أكد أن مسلسل "حكيم باشا" هو مسلسل صعيدي ولأول مرة يقدم عمل صعيدي وتحدي كبير بالنسبة له، قائلاً: "كنت خايف في الأول من التجربة وبعدين بقيت مستمتع بالحالة وأتمنى مجهودها يلاقي قبول عند الناس".

مسلسل "حكيم باشا "من بطولة مصطفي شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ ورياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.