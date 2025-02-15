زكي رستم والنجاح في السينما أمام فاتن حمامة

من ممارسة الرياضة وعشق التمثيل لأحد كبار نجوم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 07:23 مساءً - يعَد الفنانواحداً من عمالقة التمثيل في مصر والوطن العربي وأحد روّاده، كما أنه من أبرز الفنانين الذين نجحوا في تجسيد مئات الشخصيات بالعديد منوالمسرحيات، بفضل موهبته الاستثنائية، والتي حفرت اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن العربي.وكانت موهبة الفنان الراحلفي الأداء التمثيلي لافتة لأنظار العديد من الفنانين والنُقاد، ليس فقط في مصر والوطن العربي، ولكنها وصلت أيضاً للعالمية؛ حيث وصفه العديد من النُقاد والصحف العالمية بأنه من أهم الممثلين في الشرق.

جاءت الظروف الاجتماعية التي نشأ بها الفنان زكي رستم مُناسبة بدرجة كبيرة لبزوغ موهبته؛ حيث ينتمي لعائلة أرستقراطية والتي من خلالها اطّلع على مُختلف الثقافات، كما كان ممارساً لرياضة رفع الأثقال منذ سنوات شبابه الأولى، وبجانبها كانت هوايته التمثيل خلال دراسته للبكالوريا.وخلال تلك الفترة كانت لديه علاقات عديدة بالفنانين في المسرح مع بدايات القرن العشرين؛ حتى تعرّف إليه الفنان جورج أبيض، والذي أُعجب بموهبته بشكل كبير، ويُقرر أن ينضم إلى فرقته المسرحية. وعقب حصول الفنان زكي رستم على شهادة البكالوريا، رفض أن يدرس الحقوق مثلما كانت تُريد عائلته، وقرر الاتجاه للتمثيل بشكل احترافي، وهو الأمر الذي رفضته عائلته بشكل كبير؛ حتى استقل عنهم وعاش بمفرده.

ومن هنا جاءت بداية زكي مع العمل بالمسرح، وينضم للعديد من الفرق المسرحية ذات الاسم الكبير بتلك الفترة، مثل: فرقة فاطمة رشدي، فرقة رمسيس، وفرقة عزيز عيد. وكان زكي رستم أحد رواد السينما المصرية؛ حيث بدأ العمل فيها بأول فيلم صامت تم إنتاجه عام 1930، وهو فيلم "زينب" لينطلق في مسيرته الفنية متفرداً كواحد من نجوم السينما المصرية والعربية.



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زكي رستم وفاتن حمامة ورحلة سينمائية تُوّجت بـ7 أفلام سينمائية

وعلى الرغم من نجاح الفنانفي السينما أمام كبار الفنانين والمُخرجين، إلا أنه من أبرز المحطات المُضيئة في مسيرته السينمائية، هو الثنائي السينمائي الذي كوّنه مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وامتد لما يُقارب الخمسة عشر عاماً، جسّدا من خلالها بطولة 7 أفلام سينمائية.وفي عام 1951 جاء التعاون الأول بين الفنان زكي رستم والفنانة فاتن حمامة في السينما من خلال فيلم "أنا الماضي" للمخرج عزالدين ذوالفقار، وشارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: عماد حمدي، فريد شوقي. وبعد مرور عامين في 1953 يُجسّدان بطولة فيلم "عائشة".وفي العام التالي 1954 يجتمعان بفيلم "صراع في الوادي"، والذي جاء بتوقيع المُخرج العالمي يوسف شاهين. وشارك ببطولته مجموعة من كبار النجوم. وفي عام يُقدمان فيلم "حب ودموع"، وفي العام التالي 1957 يُقدمان مع المخرج حسن الإمام فيلم "لن أبكي أبداً"، والذي شارك في بطولته: رشدي أباظة، عماد حمدي.ومع بداية فترة الستينيات عام 1960، يُجسّد كلٌّ من الفنانوالفنانة فاتن حمامة بطولة واحد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، وهو "نهر الحب"، والذي شارك ببطولته النجم العالمي عمر الشريف، وجاء من إخراج عزالدين ذوالفقار. وفي عام 1965 يأتي التعاون الأخير بين زكي رستم وفاتن حمامة من خلال فيلم "الحرام"، والذي أخرجه هنري بركات. وهو الفيلم المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب يوسف إدريس.وقد رحل عن عالمنا الفنانفي مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1972، عن عمر ناهز الـ69 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وكان يعيش بمفرده بصحبة خادمه فقط، بعد أن عزف عن الزواج طوال حياته، إلا أنه مازال حاضراً في قلوب وذاكرة جمهوره بالوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»