ريم السويدي تكـ شف عن تجربتها الصعبة في النمسا .. وهكذا ساعدتها السفارة السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفاشينستا السعودية ريم السويدي لموقف محرج وصعب في النمسا، حيث ضيعت طريقها لمدة تزيد عن 40 دقيقة دون أن تتمكن من الحصول على مساعدة من المارة أو السيارات التي مرّت بجانبها.

وأوضحت ريم أنها حاولت مرارًا التواصل مع الأشخاص المحيطين بها، ولكن لم تجد من يساعدها في تجاوز هذا الموقف الصعب.

في ظل هذا الوضع، قررت ريم اللجوء إلى السفارة السعودية في النمسا، التي أظهرت استجابة سريعة وفورية، وتمكنت من مساعدتها في الخروج من المأزق بأمان وطمأنينة. وقد أعربت ريم عن فخرها الكبير بالخدمات التي قدمتها السفارة السعودية، مشيدة بكفاءة التعامل وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

كما نصحت ريم جميع المسافرين بأهمية الاحتفاظ بأرقام السفارات المحلية في البلدان التي يزورونها، وذلك لتسهيل الوصول إليهم في الحالات الطارئة. وأكدت أيضًا على ضرورة استخدام التطبيقات الذكية التي تساعد في تحديد المواقع أثناء التنقل في مدن جديدة، لتجنب الوقوع في مواقف مشابهة قد تكون أكثر تعقيدًا.