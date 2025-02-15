ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "العتاولة 2" الأغنية الدعائية لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، تحت عنوان "أتقل ناس في البلد"، التي يغنيها الفنان الشعبي المصري رضا البحراوي، الأغنية من كلمات و ألحان محمود هلال، و توزيع محمد حريقة، و شاركت القناة الأغنية عبر حسابها مع تعليق تشويقي: "مهما عملتوا صوت، ظهوركم مفيش منه، إحنا الكبار و اللعبة ليها قواعدها!"، في إشارة إلى الأجواء المثيرة والمتوقعة في الجزء الجديد.
يُعرض المسلسل من إخراج المخرج المصري أحمد خالد موسى، و بطولة الممثل أحمد السقا، و طارق لطفي، و باسم سمرة، و زينة، مع انضمام الفنانة المصرية فيفي عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا البحراوي يطرح أغنية "أتقل ناس في البلد" الدعائية لمسلسل "العتاولة 2" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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