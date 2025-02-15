خاص الفن - الاخرس يكشف حقيقة إحتفاله بعيد الحب .. وهذه تفاصيل عمله الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أحيا مساء أمس الأخرس حفله المكتمل العدد في بيروت قدم فيه مجموعة من اغانيه القديمة والجديدة نذكر منها "مين فينا الغلطان" وأغنية "غالباً" التي احتلت المراتب الاولى منذ اكثر من اسبوعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



في كلمة خاصة لـ "الفن" قال الاخرس انه في صدد التحضير لعمل سيجمعه مع الفنان بيغ سام كما وقال انه يحب ويتابع اعمال الشامي وهو يعتبره فنان ذكي استطاع ان يدخل قلوب الصغار والكبار معا .

الأخرس صرح لموقعنا انه لا يحتفل بعيد الحب منذ فترة طويلة وهو اليوم يحب فقط فنه وجمهوره وسيهديهم قريبا عمل مميز".