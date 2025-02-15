برومنسيّة فائضة، هكذا احتفلت أصالة وفائق حسن بعيد الحب

برسالة رومنسيّة، مليئة بالحُب والأحاسيس، عايدت الفنانة السوريّة، أصالة نصري، زوجها الشاعر العرّاقي، فائق حسن، بمناسبة عيد العُشاق.

بهذه المناسبة، نشرت “أصالة”، عبر “إكس”، صورة رومنسيّة جمعتها بزوجها وهو يرفع يدّها للأعلى، في حين بدّت أصالة، مُبتسمة وسعيدة وعلّقت:” كلّ عامٍ وأنا معك مرتاحة وسعيدة، مطمئنّة، أحلم وأحقّق وبِك أكبر يا كلّ شيء جميل في حياتي، كلّ عيد حُب وأنت الى جانبي وأنا منّك يا أجمل وأصدق حبيب وأرقى وأوفى شريك”.

وأضافت: “زوجي يا زوجي يا من تستحقّ من شعوري ألف وملايين الكلمات التّي لا تعبّر عنّ خليط المشاعر التي أحملها لك والتي مجموعها (يادوب)، يُساوي نقطة في بحر محبّتك وكرمك وإهتمامك وإخلاصك”.

ردّ فائق حسن على تعليق زوجته وقال: “معك اصبح كل شيء أجمل فما الحب الا ذلك ((الأجمل)) انه فقط انعكاس للأهتمام والعطاء وانت سيدة الأهتمام و العطاء كل عيد حب وانت حدث حياتي المهم يا اجمل ما حدث لي وما زال يحدث وسوف يبقى للأبد سعادة وحب وطمأنينة احبك زوجتي”.

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حازت معايدة أصالة لزوجها، على تفاعل كبير من جمهورها ومُحبيها، الذين كتبوا عبر خاصيّة التعليقات، أجمل الكلمات عن علاقة الثنائي المُلهمة والمميّزة.

نذكر ان أحدث حفلات أصالة الغنائيّة، كانت في قطر، حيث إلتقت جمهورها في حفل كبير وناجح.