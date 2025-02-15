مي فاروق تُثير تفاعلاً بعد الكشف عن هديّة عيد الحبّ

بمناسبة عيد الحبّ، أطلقت الفنّانة مي فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان “كان نفسي أقابلك”، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، “تاريخي” التي قرّرت إطلاق أغنياته على فترات متقاربة.

الاغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند.

يذكر أنّ الفنّانة مي فاروق كانت قد أطلقت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها “تاريخي” وكانت بعنوان “باركوا ” كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقيّ أحمد عبد السلام وإخراج باسم دوما. وأغنيتها الثانية “سلطانة ” كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام وإخراج الفنان محمد العمروسي، في أوّل تجربة إخراجيّة له مع الأغنيات، وأغنيتها الثالثة “ميزني”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

نذكر أن مي فاروق كانت قد احتفلت بزواجها من الممثل محمد العمروسي مطلع الشهر الفائت.