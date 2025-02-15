شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يعلن حصاد دورته الـ14 ويرفع مذكرة بتوصيات مهمة للاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن حصاد الدورة الرابعة عشرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2025، بمدينة الأقصر التاريخية العظيمة، تحمل اسم الفنان الكبير الراحل نور الشريف.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن تلك الدورة حققت خطوة إلى الإمام كبقية الدورات السابقة، ورسخ المهرجان وجوده بين المهرجانات الأفريقية في العالم، ومن أهم منجزات الدورة الماضية مشروع إقامة شاشة عرض للفيلم الأفريقي في كل دولة أفريقية تحت رعاية الحكومات المحلية لكل دولة، وقد تم رفع مذكرة بهذا المشروع للاتحاد الافريقي للمناقشة في القمة الافريقية القادمة في 16 فبراير2025 بمدينة أديس أبابا.

وأضاف سيد فؤاد: هذه الفكرة انبثقت خلال ملتقي مستقبل المهرجانات الأفريقية في عصر الرقمنة والذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، وقامت إدارة المهرجان بالحصول علي توقيعات السينمائيين المشاركين في الملتقي وكان منهم رؤساء ومديرو ومسؤولي مهرجانات أفريقية دولية كبري، وتم رفع هذه التوصيات بالتوقيعات للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، والذي بدوره أحال الخطاب السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري لرفع الأمر للاتحاد الأفريقي لمناقشته وتفعيله.

وأشار سيد فؤاد أن المهرجان في دورته الرابعة عشرة عرض (65) فيلمًا في المسابقات الرسمية وخارجها من (35) دولة، وأصدر المهرجان (4) كتب مهمة أضيفت للمكتبة السينمائية الأفريقية، وهي كتاب "صافي فاي" المخرجة السينمائية الأفريقية الرائدة للكاتبين نجيب ثانيا وإبراهامو تيرنو من السنغال بالفرنسية، ونسخة مترجمة للعربية للكاتب شريف عوض ، وكذلك كتاب "شكري سرحان.. ابن النيل" تأليف سامح فتحي بمناسبة مئويته، وكذلك كتاب عن "نور الشريف" تأليف جمال عبد القادر صادر عن دار نشر نفرتيتي بمناسبة مرور 10 سنوات علي رحيله، وكتاب آخرعن الفنان خالد النبوي الذي كرمه المهرجان كتبه أيمن الحكيم، بالإضافة لصدور 5 نشرات تغطي كل فعاليات المهرجان وكتابات نقدية للأفلام المشاركة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وعدد خاص عن السينما الموريتانية برئاسة تحرير الناقد هيثم مفيد.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان والتي ترأست ملتقي "مستقبل المهرجانات الأفريقية في عصر الرقمنة تحت إدارة الناقد والمبرمج أندرو محسن قائلة: الملتقي ضم العديد من السينمائيين، ورؤساء 19 مهرجان أفريقي منها: الفيسباكو ببوركينا فاسو، خريبكة بالمغرب، نيويورك للسينما الأفريقية بأمريكا، مهرجان الداخلة بالمغرب، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان طريفة للسينما الافريقة بإسبانيا، ومهرجان روما للسينما الأفريقية بإيطاليا، والعديد من شركات إنتاج وتوزيع الأفلام.

وقالت الحسيني أيضًا: أنه من أهم منجزات الدورة والملتقي توقيع الشراكة علي إنشاء منصة للفيلم الأفريقي مع السينمائي الروندي روميو اموصالا، وهو موقع يستقبل جميع الأفلام الافريقية لعرضها علي لجان اختيار الأفلام في جميع المهرجانات الأفريقية، ما يساعد علي سهولة اشتراك صناع الأفلام وكذلك وضع معظم المنتج السينمائي الأفريقي أمام إدارات المهرجانات في القارة الأفريقية لاختيار ما يناسب هويتها، وذوق كل مهرجان، كما قام المهرجان بدعم إنتاج مشروعات أفلام تسجيلية طويلة بـ850 ألف جنيه مع شركاء المهرجان.

كما صرحت الحسيني بأن المهرجان في اطار اهتمامه بالمجتمع المحلي في الجنوب قد أقام 14 ورشة في فنون السينما وغيرها، واستفاد منه حوالي 160 شاب وفتاة من الأقصر وإسنا وقنا، كما أقام المهرجان مسابقة "قمر 14" لاختيار أجمل نجوم السينما المصرية في المئوبة الماضية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، وهذه المسابقة مكنت 100 شاب وفتاة من جميع محافظات مصر لحضور جميع فعاليات المهرجان كما أقامت إدارة المهرجان معارض لأفيشات أفلام النجوم المكرمين، ومعرض فناني الجنوب للفنون التشكيلية الذي أقيم بمكتبة مصر العامة.

مهرجان الأقصر في دورته الرابعة عشرة كان برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج الكبير جابي خوري، والمهرجان تقيمه تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، وأصبح يصدر ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018، والمهرجان يقام بدعم ورعاية من وزارات: الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة، بالإضافة لمؤسسة كيميت للسلام، وكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية، نقابة المهن السينمائية.



جانب من المهرجان اليوم



مهرجان الاقصر



جانب من المهرجان



