شكرا لقرائتكم خبر عن "الدم عمره ما يبقى ميه" عنوان الحلقة 11 من ساعته وتاريخه بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الحادية عشرة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه اليوم، في تمام الثامنة مساءً عبر فضائية DMC بعنوان "الدم عمره ما يبقي مية"، والتي تناقش قضية نزاع بين شقيقين على الميراث، لينتهي بشكل غير متوقع، لتسلط الضوء الحلقة على ضرورة الترابط الأسري.

الحلقة الحادية عشرة التي ستعرض اليوم بعنوان "الدم عمره ما يبقي ميه"، دارت أحداثها فى محافظة الدقهلية عام 2021، وشارك في بطولتها النجمة فرح يوسف، والنجم محمود الليثي، والفنان عماد غنيم، وبمشاركة نجوم كاستينج، أحمد أسامة ودنيا نعمان وإسلام خالد، وسلمي عبد الكريم، أمنية باهي وسيف محسن، والحلقة تأليف دينا ماهر وآسر أحمد وإخراج عادل أحمد يحي.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.