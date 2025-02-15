الأكاديمية البريطانية للأفلام تكشف عن مقدّمي حفل بافتا الـ78

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 05:58 مساءً - يومٌ واحدٌ يفصلنا عن الحدث الأبرز في السينما البريطانية؛ حيث من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز بافتا في نسخته الـ78 مساء غدٍ الأحد 16 فبراير في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينتش، الموافق الساعة 10 بتوقيت الرياض.

ومع تسارُع وتيرة الاستعداد لإقامة الحفل، كشفت الأكاديمية البريطانية للأفلام عن مقدّمي الحفل الذي سيُقام في قاعة المهرجانات الملكية في مركز ساوث بانك في لندن.

نجوم تقديم حفل توزيع جوائز بافتا 2025

https://www.instagram.com/p/DGF_Ip3IHjn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGF_Ip3IHjn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGF_Ip3IHjn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كشفت الأكاديمية البريطانية للأفلام عن قائمة كبيرة من مقدّمي حفل توزيع جوائز بافتا المقرر إقامته غداً، وهم: آدم بيرسون، آدم سكوت، آنا كندريك، كاميلا كابيلو، سيليا إيمري، تشيويتيل إيجيوفور، كولمان دومينغو، غويندولاين كريستي، هانا جون كامين، إيزابيل روزيليني، جيمس ماكوفي، جيمس نورتون، جيسي إيزنبيرغ، جوي ألوين، ليتيتا رايت، ليو ودال، لوبيتا نيونغو، ماريسا أبيلا، ماريسا توميل، مارك هاميل، ميشيل مونغان، نعومي آكي، نيكو باركر، أورلاندو بلوم، باميلا أندرسون، سيلينا غوميز، سيمون بيغ، شازاد لاتيف، ستيفن مرشانت، توماسين مكنزي، فانيسا كيربي، فانيسا ويليامز، ويل بولتر، ويل شاربي، ونمي موساكو، وزوي سالدانا.

مضيف حفل توزيع جوائز بافتا

View this post on Instagram A post shared by BAFTA (@bafta)

سيعود ديفيد تينانت إلى المسرح في قاعة رويال فيستيفال؛ حيث سيقوم بتقديم حفل توزيع جوائز بافتا. وقد حظي ظهوره الأول بإشادة واسعة النطاق؛ حيث تميّز الممثل والمقدم البريطاني بأسلوبه الودود مع المشاهير الذين يحضرون حفل توزيع جوائز البافتا، حتى أنه شخص إذا أساء عن غير قصد، يقدّم اعتذاراً في حينها. هذا ما حدث بالضبط العام الماضي، عندما كانت هناك نكتة عن كيت بلانشيت وبدا عليها الانزعاج قليلاً، في تلك اللحظة قال ديفيد تينانت: "يا إلهي، لا. أعتقد أنك رائعة. كنت أحاول فقط أن أكون بارعاً وأوضح أنك حصلت على الكثير من الجوائز ونحن نحبك".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»