"لام شمسية": العنف ضد الأطفال

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"أثينا": عالم الدارك ويب

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"ظلم المصطبة": القضايا الاجتماعية في الأرياف

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"ولاد الشمس": حياة الأيتام واستغلالهم في الجرائم

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"منتهي الصلاحية": القمار الإلكتروني

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"حكيم باشا": تجارة الآثار

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 05:58 مساءً - تفاجئنا دائماً الدراما الرمضانية من كلّ عام بمناقشة قضايا جديدة ومختلفة، والتي تجمع بين العمق الاجتماعي والتشويق الدرامي. وقد بدأ الأبطال والشركات المنتجة لهذه الأعمال بالترويج والإعلان لها، والتي تبيّن من خلالها القضايا والموضوعات التي تدور حولها هذه الأعمال، ومنها: العنف ضد الأطفال، وحقوق المرأة وغيرها من القضايا.وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبرز القضايا والموضوعات التي تناقشها مسلسلات رمضان 2025.أزاحت منصة "watchit" الستار عن البرومو التشويقي لمسلسل "لام شمسية" والمقرر عرضه في رمضان 2025، وكشف البرومو عن تعرُّض طفل يُدعى "يوسف" لمضايقات؛ لنكتشف في نهاية البرومو أن السبب وراءها أمينة خليل، والتي تجسّد شخصية تُدعى "نيللي"، وسط أجواء سيطر عليها الغموض والتشويق.وتدور قصة المسلسل حول العنف ضد الأطفال وضرورة التوعية به، وتجسّد الفنانةخلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى "نيللي"، وهي مدرّسة بإحدى المدارس الدولية ومتزوجة من أحمد السعدني، ويواجهان العديد من التحديات في حياتهما. وتستعرض الأحداث تأثير الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان في مراحل مبكرة من حياته، كما يبرز العمل أهمية خلق مساحة تواصُل أكبر وأعمق بين الآباء والأبناء لحمايتهم من هذه المشكلات.ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من:، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وآخرين. والمسلسل تأليف مريم نعوم. وإخراج كريم الشناوي. وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر.أما مسلسل "أثينا" فتدور قصته حول ريهام حجاج التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدَور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر، وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير. وإخراج يحيى إسماعيل. وإنتاج شركة فانيدج. ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانبكلٌّ من: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.وقد نشرتالبوسترات الرسمية لمسلسلها "أثينا" عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم. أثينا رمضان 2025 على قنوات المتحدة إن شاء الله. نوعدكم بمسلسل محترم ومهم".اطلعي على: مسلسلات ناقشت مخاطر الدارك ويب قبل مسلسل أثينا لـ ريهام حجاج في رمضان 2025أما مسلسل "ظلم المصطبة"؛ فتدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف، وتحديداً في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر، ويُلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير العلاقات بينهم.ويقوم ببطولته الفنانة ريهام عبدالغفور بالتعاون مع كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرون. ويقع العمل في 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجاء. وإخراج هاني خليفة.أما مسلسل "ولاد الشمس" فتدور أحداثه حول شابين يتيمين يحاول شخص استغلالهما في أعمال مخالفة للقانون لصالحه؛ حيث يقدّمشخصية تُدعى "مفتاح"، يعيش مع أحمد مالك الذي يجسّد دور "ولعة" في إحدى دُور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، والذي يُجسّد شخصية مجدي"، ويُمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح"على أنهما يعملان كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغماً عنهما، لاسيّما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ أنّ العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلٍّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاولوطه دسوقي، الإطاحة بـ محمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام. فهل ينجح مُخططهما، أم سيتم إحباطه؟ وذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات، في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة. من تأليف مهاب طارق. وإخراج: شادي عبدالسلام. وإنتاج united studios. والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.تعرفوا إلى: أبرز مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان 2025مسلسل "منتهي الصلاحية" يدور حول "صالح- محمد فراج" والذي يخسر وظيفته كموظف في بنك، وتنفصل زوجته عنه وتتوتر علاقته بابنته الوحيدة؛ ليجد خلاصه في القمار الإلكتروني؛ مقتنعاً بأنه طريقه لاستعادة كلّ شيء، لكن رهانه الأخير يقوده إلى منزلق خطير يغيّر حياته إلى الأبد.والمسلسل مكوّن من 15 حلقة، يضم عدداً من النجوم، وهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، تامر نبيل وغيرهم من الفنانين. والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية. إخراج تامر نادي. ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.كما يناقش مسلسل "حكيم باشا" لـقضية الأتجار في الآثار بالصعيد، حيث يجسّد "حكيم- مصطفى شعبان" كبير عائلته التي تعمل في تجارة الآثار بالصعيد، ولديه زوجتان: الأولى صفا (دينا فؤاد) حب عمره منذ الطفولة، وليزا الإسبانية (يارا قاسم) التي قابلته وأحبته وتطبّعت بطباع الصعيد. وخلال الأحداث تظهر زوجة ثالثة كان قد تزوجها عرفياً في القاهرة.مسلسل "حكيم باشا" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت. والعمل من تأليف محمد الشواف. وإخراج أحمد خالد أمين. وإنتاج شركة سينرجي.يمكنكم متابعة أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفنيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».