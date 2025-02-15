حبيب بو انطون وليلة الحب "زجلية"

ميرنا وليد - بيروت - قرر السيد محمد صاحب شركة مود للانتاج الفني السير عكس التيار في عيد الحب وقدم حفلا زجليا في احد المطاعم في منطقة المعاملتين مع فرقة المجد للزجل وعلى رأسهم الفنان حبيب بو أنطون الذي قال في كلمة خاصة للفن انه وضع يده بيد السيد محمد وخاطر ولكن النجاح كان حليفهم فامتلأت الصالة بعشاق الزجل اللبناني الصيل وزجل الحب الخاص بالمناسبة التي يحتفل بها معظم العشاق ليلة الفالنتاين .



اكثر من ساعة ونصف الساعة استمتع الحضور باجمل كلمات الزجل والموسيقى المرافقة استطاعوا ان يسنتشقوا ويتذوقوا الحب ولكن بطريقة جديدة.