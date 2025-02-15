فائق حسن يرد على رسالة أصالة .. والجمهور يعلق

ميرنا وليد - بيروت - رد الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، على الرسالة التي وجهتها له زوجته الفنانة السورية أصالة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق حسن قائلاً :"معك اصبح كل شيء أجمل فما الحب الا ذلك الأجمل انه فقط انعكاس للأهتمام والعطاء وانت سيدة الأهتمام و العطاء كل عيد حب وانت حدث حياتي المهم يا اجمل ما حدث لي وما زال يحدث وسوف يبقى للأبد سعادة وحب وطمأنينة احبك جوزتي".
متابعو فائث إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"الله يديم عليكم الفرحة والسعادة والهناء يا رب طول العمر إن شاء الله دائما وأبدا يا رب"،"الله يديمكم ويجعل كل حياتكم حب وسعادة"، وغيرها.
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