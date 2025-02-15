المحكمة المصرية تقضي بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة مصرية اليوم السبت بحبس المخرج المصري محمد سامي لمدة شهرين، بعد إدانته بالإعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب، مما أدى إلى إصابته، بالإضافة إلى تهمة السب و القذف، تعود القضية إلى مشادة نشبت بين المخرج و مدير المركز عندما إكتشف محمد سامي خدوشًا و أتربة تحت طبقة الحماية التي وُضعت على سيارته، و قد تطور الخلاف لاحقاً إلى اشتباك جسدي.

كما تم تغريم مدير المركز 5 آلاف جنيه مصري عن تهمة السب، بينما صدر حكم بحبس المخرج.