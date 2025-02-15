محمد المازم يطرح أغنيته الرومانسية "أي عيد؟" ويعبر عن ألم الذكريات في هذه المناسبة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي محمد المازم أغنيته الرومانسية الجديدة "أي عيد؟"، التي تعبر عن الحزن و الألم الذي قد يرافق الذكريات المؤلمة حتى في أوقات الفرح، مثل عيد الحب، الأغنية تقدم سردًا دراميًا عن الحب المؤلم، و قدّمها المازم بتأدية عاطفية مميزة، مع لحن رومانسي وتوزيع موسيقي مؤثر.
الأغنية من إنتاجه، كلمات "هتان"، و ألحان "مغرم وتر"، و توزيع عمار البني.
حققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب و الإذاعات العربية، مشيدين بكلماتها و ألحانها التي تلامس أعماق المشاعر.
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