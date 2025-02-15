شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ومروان خوري يحتفلان بعيد الحب بحفلين غنائيين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلاً غنائيًا في لبنان، اليوم السبت، كما يحيى الفنان مروان خوري حفلاً غنائيًا أيضًا بمكان آخر في لبنان، حيث يحتفلان بعيد الحب مع الجمهور اللبناني بباقة من الأغانى الرومانسية.

يذكر أن آخر ألبومات هانى شاكر هو "اليوم جميل" والذى تكون من 9 أغان هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.

أما مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.