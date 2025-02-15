شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نيللي كريم بلوك جديد على بوستر مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ميديا هب - سعدي جوهر المنتجة لمسلسل إخواتي، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة، عن البوستر الرسمي للنجمة نيللي كريم.

ونشر الشركة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الأفيش الرسمي الخاص بـ نيللي كريم، وعلق عليه: "انتظروا نيللي كريم في مسلسل إخواتي قريبًا في رمضان 2025"، ومن المقرر طرح باقي البوسترات المنفردة لأبطال المسلسل خلال الفترة المقبلة.



نيللي كريم

وكانت قناة dmc، عرضت الإعلان التشويقي لمسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكشف إعلان المسلسل عن اعتقاد نجمات المسلسل، الشقيقات نيللي كريم "سها"، وروبي "أحلام"، وكندة علوش "ناهد"، وجيهان الشماشرجي "نجلاء" في تأثير الأحلام والأعمال السحرية على حياتهن، ما يتسبب في فشل أي علاقة عاطفية يدخلنها.

واستعرض البرومو العديد من المفارقات التي يتعرض لها أبطال العمل والفنانين المشاركين فيه، ومنهم شيرين رضا، محمد ممدوح، وأحمد حاتم ونبيل عيسى وعلي صبحي وغيرهم.

وتظهر نيللى كريم فى دور امرأة تتعرض لظروف معينة وتقع تحت الضغوط لتضطرها الظروف أن تعمل على سيارة نقل ذكى وتتدخل في صدمات كبيرة مع أشقائها.

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.