شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مكان عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي إلى مسجد الشرطة.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المنتجان أحمد ومحمد السبكى عزاء شقيقهما سيد السبكى يوم الإثنين المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بدلاً من مسجد أسد بن الفرات الذى كان معلنًا مسبقًا، والذى شيعت منه أمس الجمعة جنازته.

ويشارك أحمد السبكى في إنتاج مسلسل عايشة الدور ويتكون من 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.