مي عمر تستعيد أجمل اللحظات الرومانسية برفقة زوجها

رومانسية مي عمر ومحمد سامي

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الأغاني الدعائية لمسلسل إش إش

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مسلسل "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 04:19 مساءً - شاركت الفنانةجمهورها ومتابعيها عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطعاً مصوراً جديداً جمعها بزوجها المخرج، استعادت من خلاله أجمل اللحظات الرومانسية التي جمعتهما.اختارتفي هذا المقطع الذي نشرته بالتزامن من الاحتفالات بيوم الحب، لقطات من رحلتهما في أوروبا خلال الصيف الماضي، بالإضافة إلى ظهورهما معاً في عدد من المناسبات العامة والفعاليات الفنية.وقد تفاعل محبو الثنائي وتمنَّوا لهما حياة سعيدة ومستقرة؛ خاصةً وأنهما من أبرز الأزواج في الوسط الفني الذين استطاعوا أن يحققوا التوازن بين الحياة العملية والشخصية.يُشار إلى أن صنّاع العمل قاموا بطرح الأغنية الدعائية التي تحمل اسم "فوقنا خلاص" خلال الأيام الماضية، ويشارك في غنائها 5 مطربين شعبيين، وهم: عمر كمال، عبدالباسط حمودة، حسن شاكوش، أحمد شيبة، ومحمود الليثي.وفي نفس السياق، وقع اختيار القائمين على مسلسل "إش إش"، على المطربة الشعبية بوسي لغناء تتر البداية والنهاية للعمل؛ حيث انتهت الأخيرة من تسجيل الأغنية التي تحمل الطابع الدرامي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي. ومن المقرر طرح الأغنية قبل انطلاق عرض حلقات المسلسل بأيام قليلة، كنوع من الدعاية أيضاً.يُعتبر مسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض؛ حيث انتهى صنّاعه من تصوير جميع مشاهد العمل منذ عدة أشهر، وبدأت منذ فترة مرحلة المونتاج.مسلسل "إش إش" بطولة:، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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