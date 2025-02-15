لأول مرة منذ سنوات ومع حكيم باشا..مصطفى شعبان ينتهي من التصوير قبل رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 04:19 مساءً - حصل الفنان مصطفى شعبان على إجازة شهر رمضان مبكراً، وذلك بعدما انتهى بشكلٍ كامل من تصوير مسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025.

رسالة شكر لصنّاع العمل

كتب المخرج أحمد خالد أمين عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله فركش تصوير حكيم باشا.. استنونا في رمضان"، موجهاً الشكر والتقدير لكل أبطال وصُنّاع العمل، بقوله: "شكراً لكل الكاست العظيم أمام وخلف الكاميرا".

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي ينتهي فيها مصطفى شعبان من تصوير مسلسله قبل حلول شهر رمضان، منذ مشاركته المستمرة بشكلٍ سنوي منذ عام 2012، حيث إنه لم يغيب عن دراما رمضان باستثناء عام 2020، حيث اعتاد على مواصلة تصوير أعماله حتى مرور أول أسبوعين من الشهر الكريم، ليكون العرض التلفزيوني متزامناً مع التصوير.

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أبطال مسلسل"حكيم باشا"

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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تفاصيل شخصية مصطفى شعبان

يُقدم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد حكيم الذي يصبح كبير عائلة الباشا، ويصبح المتولي لتجارة الآثار التي تعمل فيها العائلة، ولكن مع مرور الحلقات الأولى يدخل في صراعات كبيرة مع تجار الآثار، وكذلك مع أبناء أعمامه بسبب سيطرته على التجارة.

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وكان برومو المسلسل، قد كشف ملامح العمل، حيث ظهر مصطفى شعبان مرتدياً الجلباب الصعيدي، ومن عائلة ثرية، ويؤكد على أن وجوده في قصر العائلة هو الذي يحميهم باعتباره كبيرهم، كما أظهر البرومو تجارته في الآثار.

كما شمل البرومو إطلاقه عبارات الوعيد لمنافسيه؛ حيث قال: "اللي قدامك يا غراب يده طايلة، وراسي ناشفة حجر صوّان، وقلبي حديد وتحرم عليا الدنيا اللي أهاب فيها من أحد".

وفاة شقيق مصطفى شعبان

وكان الفنان مصطفى شعبان قد فقد شقيه الأصغر "ماجد"، الذي رحل عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ نهاية شهر يناير الماضي، حيث كتب في منشوره على فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقي الأصغر والغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، للهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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