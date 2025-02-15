وفاة والدة محمد فاروق المعروف بـ السيد شيبة"

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري محمد فاروق والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشر فاروق صوراً جميعته بوالدته، وعلق قائلاً :"انا لله وانا اليه راجعون، ماتت اميالان ، وماتت الحياة، من يحمل لي فى قلبه ذرة حب، فليدعوا لها بالغي، بالرحمة والمغفرة.

متابعو فاروق إنهالوا بتعليقات المواساة، لراجين المولى أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جنانه.

الجدير بالذكر، أن فاروق برز على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، ومعروف لدى متابعيه بـ "سيد شيبة" وهي الشخصية التي قدمها في فيلم "إبراهيم الأبيض" للمخرج مروان حامد. ​​​​​​​

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