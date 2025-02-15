خاص الفن - دينا الشربيني مرتبطة بهذا الممثل المتزوج ..وهذه حقيقة علاقتها بـ شريف سلامة

ميرنا وليد - بيروت - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات حول ارتباط الممثلة المصرية دينا الشربيني بالممثل المصري شريف سلامة، ما دفع العديد للتساؤل حول حقيقة الخبر ، مشيرين إلى أن دينا تسببت في انفصاله عن داليا سلامة.
موقع "الفن" تابع تفاصيل القضية من خلال بعض المصادر الخاصة المتواجدة في مصر، وأكد مصدرنا ان لا علاقة تجمع بين دينا وسلامة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادرنا عن إرتباط دينا بالممثل المصري كريم محمود عبد العزيز وذلك بعد تقديمهما سوياً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، حيث أشار مصدرنا إلى أن علاقة من الحب نشأت بينهما.
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