خاص بالفيديو- مينا دكران: "مغنية عالمية ستغني شارة المشتبه الرابع"..وهذا ما قاله ليث الربايعة

ميرنا وليد - بيروت - يلاقي مسلسل "المشتبه الرابع" ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل عرضه، اذ يتواجد فيه 4 أبطال وهم الفنانتين هيفا وهبي وسيرين عبد النور، الممثل يوسف الخال وممثل آخر سيعلن عن اسمه لاحقا.



موقع "الفن" تواجد في مناسبة الكشف عن اسمي سيرين ويوسف ليكونا من أبطال العمل، والتي تضمنت ايضا عرض تيزر عن "بيروت بروداكشين" والاضاءة على حفل توقيع هيفا وهبي، واختتمت المناسبة بعشاء وقطع قالب الحلوى .

وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع المنتج والكاتب مينا دكران، والمخرج ليث الربايعة، الذين تحدثنا معهما عن المسلسل وأماكن تصويره وهوية البطل الرابع وغيرها من المواضيع.

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