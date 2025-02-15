مؤثرة تعلن عن حملها وإنجابها طفل من إيلون ماسك

ميرنا وليد - بيروت - أثارت المؤثرة الأميريكية آشلي سانت كلير، البالغة من العمر 31 عاماً، جدلاً واسعاً بعدما زعمت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" أنها أنجبت طفلاً من الملياردير إيلون ماسك، وأرفقت سانت كلير إعلانها بعبارة لاتينية "Alea lacta est"، وتعني "لقد تم إلقاء النرد"، مضيفة: "قبل خمسة أشهر، رحبت بمولود جديد إلى العالم.

إيلون ماسك هو الأب"، وبحسب صحيفة "The Economic Times"، بررت سانت كلير صمتها السابق برغبتها في الحفاظ على خصوصيتها وسلامة طفلها، لكنها قررت الإعلان عن الأمر بعدما علمت أن بعض الصحف الشعبية تستعد لكشف القصة. كما دعت وسائل الإعلام إلى احترام خصوصية ابنها.

في تغريدات لاحقة، أشارت إلى أنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتاً لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.

أما ماسك، فرغم نشاطه المستمر على "إكس"، لم يعلق بشكل مباشر على الادعاء، لكنه رد على تعليق أحد المتابعين حول إنجاب طفل آخر برمز تعبيري ضاحك، وفي حال صحة ادعاء سانت كلير، سيكون هذا الطفل الثالث عشر لماسك من أربع علاقات مختلفة.

تُعرف سانت كلير بآرائها السياسية وحضورها الإعلامي، وعادت مؤخراً إلى الظهور بعد غياب طويل، حيث نشرت صورة قديمة من حفل تنصيب دونالد ترامب عام 2017، وتشير التقارير إلى أنها انتقلت قبل عام إلى شقة فاخرة في مانهاتن، حيث تصل تكلفة الإيجار فيها إلى 15 ألف دولار شهرياً. كما لاحظ سكان المبنى أنها كانت من أوائل من حصلوا على شاحنة "سايبر تراك"، ما أثار تكهنات حول ارتباطها بماسك، ويُقال إنها عززت إجراءاتها الأمنية وتعيش حالياً مع طفلها المزعوم وطفل آخر من علاقة سابقة، بمساعدة مربية بدوام كامل.



