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ميرنا وليد - بيروت - احتفل أدريان بورتيلي بعيد ميلاده يوم السبت حيثي بلغ الملياردير 36 عامًا، وللاحتفال، وقرر أن ينفق أمواله على ساعة جديدة فاخرة.
شارك أدريان صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قريبة لمعصمه وهو يرتدي ساعة رولكس جديدة
ساعة "رولكس يخت ماستر 40"، تتميز بإطار ملون وميناء مرصوف بالألماس، يبلغ سعرها حوالي 290 ألف دولار، وأرفق أدريان الصورة بتعليق "ملل".
كما شارك أيضًا صورة تظهره وهو يشتري سيارة عيد ميلاد مبكرة - Koenigsegg Jesko Attack، ليضفها إلى مجموعة السيارات التي يمتلكها.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيده ميلاده ... الملياردير أدريان بورتيلي يشتري لنفسه هذه الهدايا الباهظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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