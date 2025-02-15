شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله .. قصة صفع زكى رستم لصباح في كواليس فيلم "هذا ما جناه أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت مع ذكرى رحيل زكى رستم الذى رحل عن عالمنا بعدما ترك إرثًا فنيًا خالدًا بفنه وبأداء مميز للغاية نابع من موهبة ومدرسة خاصة جدًا وهو ما ظهر في أدواره ولمساته الفنية البارزة.

زكى رستم الذى اشتهر باندماجه مع الشخصية التى يجسدها بصورة لافتة أنه كان فنانًا استثنائيًا سواء كان يجسد دور المعلم أو البيه، وخلال السطور التالية نتعرض لقصته مع الفنانة صباح خلال فيلم "هذا ما جناه أبى" الذى عرض في الأربعينات من القرن الماضى حينما صفعها على وجهها.

صباح جمعتها قصة مع الفنان زكى رستم حيث صفعها على وجهها بشكل قاسي وتسبب في بكائها بشكل كبير مثلما ذكرت في حوارات نادرة لها.

تعود قصة صفعة زكى رستم للفنانة صباح أثناء اندماج الفنان زكى رستم في مشهد بفيلم "هذا ما جناه أبى"، وأدى المشهد بالأداء المسرحي، ولم تستطع صباح أن تكتم ضحكاتها على طريقة أسلوبه فانطلقت منها الضحكات ليقوم وقتها زكى رستم بصفعها صفعة قوية أمام الجميع.

وانهارت صباح في البكاء وذهبت مسرعة لغرفتها ولم تكن تريد أن تستكمل الفيلم، ولكن شعر وقتها زكى رستم بما فعله فذهب إلى غرفتها واعتذر لها وقامت هي أيضًا بتقديم الاعتذار له، وعادت الأمور لمسارها الصحيح واستكلموا تصوير باقى مشاهد الفيلم.