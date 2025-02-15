شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق شيبا يعلن وفاة والدته: ماتت أمي وماتت الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا والدة الفنان محمد فاروق شيبا وأعلن على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت أمي الآن، وماتت الحياة، من يحمل لي في قلبه ذرة حب، فليدعو لها بالغيب بالرحمة والمغفرة.

الفنان محمد فاروق من أبرز الوجوه على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، ويعرفه الجمهور بإسم شيبة وهي الشخصية التي قدمها في فيلم إبراهيم الأبيض للمخرج مروان حامد، مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والفنان أحمد السقا، وشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الفنية البارزة منها «كل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، «النهاية» بطولة يوسف الشريف إضافة إلى مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان في موسم الدراما الرمضانية 2020، وغيرها من الأعمال الفنية التي تجاوزت 50 عملا.

بداية محمد فاروق الفنية كانت على مسرح الجامعة عام 1989 إذ درس في ‎كلية تربية رياضية جامعة حلوان قبل أن يعمل أخصائي نشاط رياضي بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، ويبدأ مسيرته الفنية بالمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.