شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحها ضد ترامب بسبب غزة والريفييرا.. معلومات لا تعرفها عن تيلدا سوينتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الفنانة تيلدا سوينتون تتصدر التريندات منذ إشارتها لما يحصل في العالم من صراعات وبالتحديد غزة أثناء تكريمها أول أمس بمهرجان برلين حينما حرصت في كلمتها، على تأكيد أن العالم بلا حدود ولا توجد فيه سياسة إقصاء أو اضطهاد أو ترحيل.

وقالت: حالة السينما المستقلة العظيمة هي شاملة ومحصنة ضد جهود الاحتلال أو الاستعمار أو الاستيلاء أو الملكية أو تطوير عقارات الريفييرا.

وما أن ذكرت جملة عقارات الريفييرا حتى كان ذلك إشارة صريحة إلى اقتراح ترامب بتحويل غزة إلى منتجع، وهو ما قوبل برد فعل واسع، وخلال السطور التالية نتعرض لمعلومات حول الممثلة تيلدا سوينتون بالسطور التالية.

تيلدا سوينتون أحد أكثر المبدعين غزارة وتميزًا بين أبناء جيلها، كما تعد فنانة متمردة لا يمكن وضعها في خانة محددة، حيث تفاجئ جمهورها مع كل عمل جديد، ورغم ملامحها فإن تيلدا ممثلة متعددة الوجوه.

أيضًا اشتهرت بأنها فنانة متكاملة تتأرجح كالبهلوان بين الكتابة والإنتاج والتمثيل بكل سلاسة، وقد انطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985.

ووقفت أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان البندقية عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.

هذا ومنح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75، الممثلة تيلدا سوينتون الدب الذهبي وذلك تقديرا لإنجازاتها السينمائية على مدار سنوات طويلة، حيث تعد تيلدا سوينتون واحدة من أكثر المبدعين غزارة وتميزًا بين أبناء جيلها.