مسرحية "حازم حاسم جد" في أسيوط وقنا ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

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هشام عطوة: مشروع مسرح المواجهة والتجوال ينوع في عروضه المقدمة للجمهور المصري

يواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" جولاته في كل محافظات مصر، وستكون محطته المقبلة بمحافظتي: أسيوط وقنا من خلال العرض المسرحي" حازم حاسم جدًا" في الفترة من 17 إلى 27 فبراير.

وأكد المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح أن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" ينوع في العروض التي يقدمها للجمهور المصري، فبعد أن قدمنا عرض مونودراما للفنانة وفاء الحكيم، ثم عرض للعرائس وهو "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا، نقدم في صعيد مصر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري المسرحية الكوميدية "حازم حاسم جدًا" من إخراج محمد مرسي.

وأضاف عطوة: المشروع يهدف إلي تقديم عروض مسرحية مجانية لأهالينا وشبابنا بالتحديد في القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة، وتوفير فرص الترفيه والتعليم الثقافي ورفع الوعي بالفن في مختلف أنحاء الجمهورية، فالجمهور بعيد عن العاصمة يستحق كل الدعم والاهتمام.

مسرحية "حازم حاسم جدًا" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية وتأليف الكاتب وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة عمرو عبد العزيز، حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، رضوى حسن، آثار وحيد، سارة المزين، محمد هلالي، وعدد كبير من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي، وتتعاون وزارة الثقافة في هذا المشروع مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.

