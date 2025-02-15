شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بعيد الحب لثاني ليلة على التوالي في 4 مسارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالاتها بعيد الحب، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة لـ الليلة الثانية على التوالى.

وهو ما ظهر فى احتشاد عدد ضخم من محبى الفنون فى مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ففى المسرح الكبير إستمتع الجمهور بجولة غنائية رومانسة للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

وخلالها لمع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية هند النحاس، أشرف وليد، إيناس عز الدين ومى حسن بباقة من الأعمال العاطفية الخالدة كان منها مشغول عليه مشغول، راح توحشينى، كفاية نورك عليا، قلبى ومفتاحه، أمل حياتى، من حبى فيك يا جارى، كيفك أنت، مين السبب فى الحب، حبو بعضن، شايف البحر، أنت الحب، وعلى أوتار الجيتار لعب وحيد ممدوح أول مرة تحب وسهر الليالى ونال الإعجاب والاستحسان.

وبين مقامات الموسيقى الشرقية بمذاقها الفريد أتقن أحمد عفت تقديم حبيبى وعنيا، سحب رمشه، وحياتك يا حبيبى، يا جميل يا جميل ، حبك نار وأحلف بسماها.

كما شهد المسرح الصغير حفلاً بعنوان "من أجل الحب" لعازفة الهارب أميرة حامد بمشاركة ضيفة الشرف السوبرانو كريستين مجدى وتضمن مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والألحان الحالمة منها ضوء القمر ، ذكريات السفر ، أعتقد إننى لازلت أسمع ، الغجرية - ليلية ، سيريناده فانتازيا على لحن لـ شوبيرت ، عندما أرقد تحت الأرض للسوبرانو والهارب ، سوناتا الفيولينة الثالثة ، رومانس مجهول من التراث الاسبانى ، ما الذى يمكن فعله للسوبرانو والهارب وميلونجا من أجل الحب .

كما إحتضن مسرح الجمهورية حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بمشاركة 6 فصول هى الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن ، الكلارينت تدريب رنا هانى ، الكلاكيت تدريب ليونى وليون حكيم ، كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام ، باليه ذوى القدرات الخاصة تدريب عيشة فؤاد والغناء العربى تدريب الدكتورة سهير حسين وتضمن مختارات إبداعية عالمية وعربية متنوعة .

وإمتدت الإحتفالات إلى مدينة الثغر حيث أضاء الموسيقار الكبير هانى شنودة مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " مع أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى وقدم حفلاً تضمن مجموعة من أعماله الشهيرة الحالمة والجذابة إلى جانب عدد من مؤلفاته الموسيقية الدرامية التى تفاعل معها الجمهور كان منها الأفوكاتو ، علمونى، بحلم معاك ، أنا بعشق البحر ، المشبوه ، ما تحسبوش يا بنات ، ماشية السنيورة ، سرينادة التشيللو ، حالة خاصة ، شمس الزناتى ، أوقات أشوف ملامحك ، لما كان البحر أزرق ، ميل بينا ، ما عملش حاجة ، الشوارع حواديت ، لونجا شنودة ٧٩ ، يا بوي يا مصر والتوبة